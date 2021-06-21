Евро-2020 21 июня: где смотреть, календарь и расписание трансляций

На чемпионате Европы по футболу-2020 в понедельник, 21 июня, четырьмя матчами в Бухаресте, Амстердаме, Санкт-Петербурге и Копенгагене продолжится 3-й тур группового этапа. Будут сыграны поединки в квартетах B и С.

Внимание всех украинских болельщиков будет приковано к Бухаресту, где наша национальная сборная попытается выйти в плей-офф, добыв положительный результат с Австрией.

Эту же задачу попытается выполнить и Дания в поединке с Россией. Нидерланды и Бельгия уже обеспечили себе путевку в 1/8 финала. Они попытаются доказать свой класс в битвах с Северной Македонией и Финляндией соответственно.

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Вашему вниманию расписание матчей.

Евро-2020. 3-й тур

Группа B

Украина – Австрия. 19:00.

Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 2", "Россия 1", "Беларусь 5"

"Арена Националэ" (Бухарест).

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Группа B

Северная Македония – Нидерланды. 19:00.

Трансляция – "Футбол 1", "Матч ТВ", "Матч Премьер", "Матч! Футбол 1", "Беларусь 2"

"Йохан Кройфф Арена" (Амстердам).

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Группа С

Финляндия – Бельгия. 22:00.

Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 1", "Матч ТВ", "Матч Премьер", "Матч! Футбол 1", "Беларусь 2"

"Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Группа С

Россия – Дания. 22:00

Трансляция – "Футбол 2", "Первый канал" (Россия), "Беларусь 5"

"Паркен Стэдиум" (Копенгаген).

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".