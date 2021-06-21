Евро-2020 21 июня: где смотреть, календарь и расписание трансляций
На чемпионате Европы по футболу-2020 в понедельник, 21 июня, четырьмя матчами в Бухаресте, Амстердаме, Санкт-Петербурге и Копенгагене продолжится 3-й тур группового этапа. Будут сыграны поединки в квартетах B и С.
Внимание всех украинских болельщиков будет приковано к Бухаресту, где наша национальная сборная попытается выйти в плей-офф, добыв положительный результат с Австрией.
Эту же задачу попытается выполнить и Дания в поединке с Россией. Нидерланды и Бельгия уже обеспечили себе путевку в 1/8 финала. Они попытаются доказать свой класс в битвах с Северной Македонией и Финляндией соответственно.
Вашему вниманию расписание матчей.
Евро-2020. 3-й тур
Группа B
Украина – Австрия. 19:00.
Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 2", "Россия 1", "Беларусь 5"
"Арена Националэ" (Бухарест).
Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)
Группа B
Северная Македония – Нидерланды. 19:00.
Трансляция – "Футбол 1", "Матч ТВ", "Матч Премьер", "Матч! Футбол 1", "Беларусь 2"
"Йохан Кройфф Арена" (Амстердам).
Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Группа С
Финляндия – Бельгия. 22:00.
Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 1", "Матч ТВ", "Матч Премьер", "Матч! Футбол 1", "Беларусь 2"
"Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)
Группа С
Россия – Дания. 22:00
Трансляция – "Футбол 2", "Первый канал" (Россия), "Беларусь 5"
"Паркен Стэдиум" (Копенгаген).
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".