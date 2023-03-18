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"Этот зашквар просто не исправить". Офицер ВСУ потребовал извинений от клуба УПЛ

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
16,2 т.
'Этот зашквар просто не исправить'. Офицер ВСУ потребовал извинений от клуба УПЛ

Командир аэроразведки 129-й отдельной бригады территориальной обороны Николай Колесник потребовал извинений от футбольного клуба "Кривбасс" и конкретно от вице-президента команды Артема Гагарина. У себя в Facebook младший лейтенант написал, что "этот зашквар не исправить просто двумя-тремя пикапами "ребятам на войну".

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Несколько лет назад Колесник рассказал, что команду "Кривбас" U-19, которая тогда выступала в Первой лиге юношеского чемпионата Украины, тренирует чемпион "ДНР" Станислав Дьяченко. С сентября 2021 года Дьяченко стал помощником Виталия Виценца.

''Этот зашквар просто не исправить''. Офицер ВСУ потребовал извинений от клуба УПЛ

Тогда в ответ на эти обвинения, ФК "Кривбасс" сделал заявление, что Дьяченко не играл в чемпионате "ДНР". По сообщению пресс-службы, у криворожского клуба не было к Станиславу претензий, так как тренера нет на сайте Миротворец, УАФ не лишала его тренерской лицензии, а КДК УАФ не вносил Дьяченко в список игроков, которые были дисквалифицированы по запросу СБУ.

''Этот зашквар просто не исправить''. Офицер ВСУ потребовал извинений от клуба УПЛ

Лишь спустя четыре месяца после начала полномасштабного вторжения России, "Кривбасс" объявил об увольнении главного тренера юношеской команды U-19 Виценца и его ассистента Дьяченко. Виталий уехал работать в Россию, трудоустроившись помощником главного тренера в тульском "Арсенале".

''Этот зашквар просто не исправить''. Офицер ВСУ потребовал извинений от клуба УПЛ

"Требую публичных извинений, за то, что детей в ФК "Кривбасс" тренировали галимые преступники, за то, что нормальной реакции не было, за то, что Гагарин прикрывал откровенных сепаратистов, за то, что платили "журналистам-антикоррупционерам" за обливание меня грязью. Потому что можем перейти во вторую серию, когда в команде играли футболисты с российскими паспортами", - отметил Колесник.

''Этот зашквар просто не исправить''. Офицер ВСУ потребовал извинений от клуба УПЛ
''Этот зашквар просто не исправить''. Офицер ВСУ потребовал извинений от клуба УПЛ

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