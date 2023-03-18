''Этот зашквар просто не исправить''. Офицер ВСУ потребовал извинений от клуба УПЛ

Командир аэроразведки 129-й отдельной бригады территориальной обороны Николай Колесник потребовал извинений от футбольного клуба "Кривбасс" и конкретно от вице-президента команды Артема Гагарина. У себя в Facebook младший лейтенант написал, что "этот зашквар не исправить просто двумя-тремя пикапами "ребятам на войну".

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Несколько лет назад Колесник рассказал, что команду "Кривбас" U-19, которая тогда выступала в Первой лиге юношеского чемпионата Украины, тренирует чемпион "ДНР" Станислав Дьяченко. С сентября 2021 года Дьяченко стал помощником Виталия Виценца.

Тогда в ответ на эти обвинения, ФК "Кривбасс" сделал заявление, что Дьяченко не играл в чемпионате "ДНР". По сообщению пресс-службы, у криворожского клуба не было к Станиславу претензий, так как тренера нет на сайте Миротворец, УАФ не лишала его тренерской лицензии, а КДК УАФ не вносил Дьяченко в список игроков, которые были дисквалифицированы по запросу СБУ.

Лишь спустя четыре месяца после начала полномасштабного вторжения России, "Кривбасс" объявил об увольнении главного тренера юношеской команды U-19 Виценца и его ассистента Дьяченко. Виталий уехал работать в Россию, трудоустроившись помощником главного тренера в тульском "Арсенале".

"Требую публичных извинений, за то, что детей в ФК "Кривбасс" тренировали галимые преступники, за то, что нормальной реакции не было, за то, что Гагарин прикрывал откровенных сепаратистов, за то, что платили "журналистам-антикоррупционерам" за обливание меня грязью. Потому что можем перейти во вторую серию, когда в команде играли футболисты с российскими паспортами", - отметил Колесник.

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