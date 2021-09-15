Украинский футбольный клуб тренирует чемпион "ДНР", – Колесник

Футбольный клуб "Кривбас" U-19, который выступает в Первой лиге юношеского чемпионата Украины, тренирует чемпион "ДНР" Станислав Дьяченко, сообщает у себя в Facebook экс-депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

Бывший парламентарий выложил видео с матча чемпионата так называемой донецкой народной республики, где за донецкую команду "Победа" и выступал Дьяченко.

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В ответ на эти обвинения, ФК "Кривбасс" сделал заявление, что Дьяченко не играл в чемпионате "ДНР". По сообщению пресс-службы, у криворожского клуба нет к Станиславу претензий, так как тренера нет на сайте Миротворец, УАФ не лишала его тренерской лицензии, а КДК УАФ не вносил Дьяченко в список игроков, которые были дисквалифицированы по запросу СБУ.

После этого Колесник выложил еще фото, сделанное в 2016 году, на котором снят состав "Победы", выигравший "Кубок "ДНР".

Вместе с футболистами позирует и главарь "ДНР" Денис Пушилин. Также на снимке присутствуют Михайло Гиви Толстых и Ахра Абхаз Авидзба (полевой командир террористов).

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле этого года Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ) пожизненно дисквалифицировал 26 украинских футболистах, выступавших за команды из "ЛНР" и "ДНР".