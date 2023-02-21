Футбольная ассоциация Ирака (IFA) пригласила сборную команду России сыграть в Багдаде товарищеский матч, сообщает iraqinews. Поединок должен состояться с 20 по 28 марта. Кроме России, Ирак пригласил также Боливию и Узбекистан.

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Издание уточняет, что матч в столице Ирака будет приурочена открытию городского международного стадиона, который построен для официальных матчей азиатской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

IFA направила в Российский футбольный союз (РФС) приглашение провести товарищеский матч с "Львами Месопотамии", воспользовавшись присутствием российской команды в Тегеране в следующем месяце. На март запланирован товарищеский матч России и Ирана.

В ответ РФС пригласил сборную Ирака провести товарищеский матч в Сочи.

Такие новые соперники российской сборной вызвали истерику у местных болельщиков.

"Классные у нас друзья. Следующий матч - с Северной Кореей", – стебутся юзеры.

Фанаты считают, что благодарить за такие "успехи" своей страны, стоит исключительно Путина.

"Две новости-анонса рядом. "Ливерпуль" - "Реал" и Россия - Ирак. Это нынешнее российское место в мире благодаря величайшему геополитику-скрепоносцу", - с горечью признают любители футбола из РФ.

Болельщики интересуются, это рывок или уже прорыв?

"Ух как мы показываем загнивающему западу кузькину мать!!! Завидуют небось", - иронизируют россияне.

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