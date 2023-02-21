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"Это уже рывок?" России указали на ее место в мире. Болельщики в ярости "благодарят" "величайшего геополитика-скрепоносца"

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
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Путин болельщики

Футбольная ассоциация Ирака (IFA) пригласила сборную команду России сыграть в Багдаде товарищеский матч, сообщает iraqinews. Поединок должен состояться с 20 по 28 марта. Кроме России, Ирак пригласил также Боливию и Узбекистан.

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Издание уточняет, что матч в столице Ирака будет приурочена открытию городского международного стадиона, который построен для официальных матчей азиатской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

IFA направила в Российский футбольный союз (РФС) приглашение провести товарищеский матч с "Львами Месопотамии", воспользовавшись присутствием российской команды в Тегеране в следующем месяце. На март запланирован товарищеский матч России и Ирана.

''Это уже рывок?'' России указали на ее место в мире. Болельщики в ярости ''благодарят'' ''величайшего геополитика-скрепоносца''

В ответ РФС пригласил сборную Ирака провести товарищеский матч в Сочи.

Такие новые соперники российской сборной вызвали истерику у местных болельщиков.

"Классные у нас друзья. Следующий матч - с Северной Кореей", – стебутся юзеры.

''Это уже рывок?'' России указали на ее место в мире. Болельщики в ярости ''благодарят'' ''величайшего геополитика-скрепоносца''

Фанаты считают, что благодарить за такие "успехи" своей страны, стоит исключительно Путина.

"Две новости-анонса рядом. "Ливерпуль" - "Реал" и Россия - Ирак. Это нынешнее российское место в мире благодаря величайшему геополитику-скрепоносцу", - с горечью признают любители футбола из РФ.

''Это уже рывок?'' России указали на ее место в мире. Болельщики в ярости ''благодарят'' ''величайшего геополитика-скрепоносца''
''Это уже рывок?'' России указали на ее место в мире. Болельщики в ярости ''благодарят'' ''величайшего геополитика-скрепоносца''

Болельщики интересуются, это рывок или уже прорыв?

"Ух как мы показываем загнивающему западу кузькину мать!!! Завидуют небось", - иронизируют россияне.

''Это уже рывок?'' России указали на ее место в мире. Болельщики в ярости ''благодарят'' ''величайшего геополитика-скрепоносца''
''Это уже рывок?'' России указали на ее место в мире. Болельщики в ярости ''благодарят'' ''величайшего геополитика-скрепоносца''
''Это уже рывок?'' России указали на ее место в мире. Болельщики в ярости ''благодарят'' ''величайшего геополитика-скрепоносца''

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