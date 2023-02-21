"Это уже рывок?" России указали на ее место в мире. Болельщики в ярости "благодарят" "величайшего геополитика-скрепоносца"
Футбольная ассоциация Ирака (IFA) пригласила сборную команду России сыграть в Багдаде товарищеский матч, сообщает iraqinews. Поединок должен состояться с 20 по 28 марта. Кроме России, Ирак пригласил также Боливию и Узбекистан.
Издание уточняет, что матч в столице Ирака будет приурочена открытию городского международного стадиона, который построен для официальных матчей азиатской квалификации к чемпионату мира 2026 года.
IFA направила в Российский футбольный союз (РФС) приглашение провести товарищеский матч с "Львами Месопотамии", воспользовавшись присутствием российской команды в Тегеране в следующем месяце. На март запланирован товарищеский матч России и Ирана.
В ответ РФС пригласил сборную Ирака провести товарищеский матч в Сочи.
Такие новые соперники российской сборной вызвали истерику у местных болельщиков.
"Классные у нас друзья. Следующий матч - с Северной Кореей", – стебутся юзеры.
Фанаты считают, что благодарить за такие "успехи" своей страны, стоит исключительно Путина.
"Две новости-анонса рядом. "Ливерпуль" - "Реал" и Россия - Ирак. Это нынешнее российское место в мире благодаря величайшему геополитику-скрепоносцу", - с горечью признают любители футбола из РФ.
Болельщики интересуются, это рывок или уже прорыв?
"Ух как мы показываем загнивающему западу кузькину мать!!! Завидуют небось", - иронизируют россияне.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!