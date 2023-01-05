''Это не проблема'': экс-футболист сборной России ответил на вопрос о ''национализме в Украине''

Бывший футболист киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис никогда не сталкивался с проявлением так называемого национализма в Украине, о котором постоянно рассказывает кремлевская пропаганда. Уроженец Кировограда (ныне – Кропивницкий) добавил, что не виноват в том, что РФ развязала войну против нашей страны.

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Об этом Канчельскис рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Экс-нападающий сборной России подчеркнул, что продолжает общаться с матерью, которая живет в Украине, а с другими друзьями старается не касаться темы войны.

"Все мы люди, все переживаем. У меня все-таки мать на Украине до сих пор живет. Созваниваемся, естественно. Раз в две недели поддерживаем связь. Все нормально. Со своими друзьями я на эту тему не люблю общаться. Как только начинается, пытаюсь уйти от темы. Потому что это неправильно. Не нам это судить. Я не виноват в этом, и они не виноваты в этом. Ни разу не сталкивался с национализмом в Украине. В Кировограде большинство населения разговаривает по-русски. Это не проблема", – сказал Канчельскис.

Ранее экс-нападающий выступил за ограничение прав женщин, с восторгом приведя в пример ситуацию в Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенду "Спартака" Олега Романцева пристыдили после призыва к ФИФА и УЕФА "одуматься и вернуть Россию". Кроме того, он обвинил "гнилых политиков" в том, что сборная России не сыграла на ЧМ-2022.

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