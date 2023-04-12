'Это не люди. Это даже не подонки'. Зозуля прокомментировал казнь украинского военнопленного российскими оккупантами

Украинский футболист Роман Зозуля отреагировал на видео с казнью украинского военнопленного российскими солдатами. Зозуля признался, что испытывает боль и злобу.

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"Хочу сказать только одно – это не люди. Это даже не подонки. Это мусор. Весь народ этой нации, кто до сих пор поддерживает войну – мусор. Их нельзя жалеть", - написал Роман у себя в Telegram-канале.

Нападающий испанского клуба "Райо Махадаонда" уверен, что это видео не сломит украинцев, а лишь больше сплотит.

"Оно сгенерирует еще больше ярости и гнева. Теперь наши воины будут уничтожать вас еще больше. Без сожаления, без лишних мыслей – уничтожать. А народу нужно перевести свою ярость в донаты. Еще больше помогать нашей армии. Ублюдки, вас даже в аду будут черти пытать так, как еще никого не пытали", - сказал Роман.

Напомним: накануне, 11 апреля, в сети появилось шокирующее видео казни украинского военнопленного российскими оккупантами.

В СБУ уже начали досудебное расследование этого жуткого военного преступления российских захватчиков. Глава Службы Василий Малюк заверил: убийц достанут, где бы они ни были.

Уже на следующий день в издании CNN заявили, что нашли еще одно видео с убийством украинских военных. Кадры, где тела двух воинов лежат на земле, похоже, были сняты совсем недавно.

Журналисты CNN также установили, что казнь совершили наемники ЧВК "Вагнер".