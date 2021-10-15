'Это наша мечта': Ярмоленко после матча с Боснией дал обещание

Несмотря на неутешительный результат домашнего матча против сборной Боснии и Герцеговины (1:1), один из лидеров нашей команды Андрей Ярмоленко не намерен унывать. 31-летний вингер "Вест Хэма" не расстается с надеждой пробиться в финальную часть чемпионата мира.

На своей странице в Instagram футболист оставил пафосное сообщение, пообещав биться за свою мечту. Для этого лично он готов отдать все силы.

"Только один шаг, одна игра осталась в группе. Будем ждать этот матч и отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира. Это наша мечта. Это наша цель. Вперед, Украина!" – написал уроженец Санкт-Петербурга на украинском языке.

Видео дня

Там же Ярмоленко поделился фотографией с матча во Львове, где он и Андрей Пятов получили памятные подарки за проведенные 100 матчей в составе сборной Украины.

Напомним, последний матч группового этапа квалификационного турнира ЧМ-2022 "сине-желтые" проведут 16 ноября в Боснии и Герцеговине. Пока что украинцы занимают второе место в группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики "Вест Хэма" призвали выгнать Ярмоленко после игры с "Манчестер Юнайтед".

Также недавно Ярмоленко при всех подколол свою жену.