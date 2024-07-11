'Это и есть нацизм'. Захарова устроила истерику из-за случившегося в Эстонии и получила ответку в сети

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова возмутилась действиями эстонских властей, которые отказали российским футболистам "Урарту" в выдаче виз. Армянский клуб летел в Таллинн, чтобы сыграть с местным "Калевом" в первом раунде квалификации Лиги конференций.

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В итоге в столицу Эстонии не полетели все российские легионеры клуба из Еревана: Александр Мелихов, защитник Александр Пуцко, хавбеки Олег Поляков и Антон Килин, форварды Леон Сабуа и Иван Игнатьев.

"Это и есть нацизм", – заявила Захарова в интервью "СЭ".

В ответ российские болельщики высмеяли истерику своей дипломатки.

"Почему тогда в Москве до сих пор нацистское посольство, а наше там? Почему торговлю с нацистами не прикрыли, а муж тамошней нацистской премьерши делает здесь миллионы?", "Сравнила идеи о превосходстве одной расы над другой и невыдачу виз кому-то. Почему хоть кто-то всерьёз это может воспринимать?" – пишут юзеры.

Многие советуют Захаровой почитать о значении слова нацизм и обратить внимание на дела у нее на в стране.

"Эта пустышка Захарова когда нибудь на что-то повлияла? Пустое место зачем её вспоминать", – возмущены комментаторы.

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