'Это безумие': легенда 'Динамо' рассказал, кто вместе с Путиным ответственный за войну в Украине

Российские спортсмены и обычные граждане страны разделяют ответственность вместе с президентом Путиным за нападение своей страны на Украину. Сохраняя молчание по этом поводу, народ РФ поддерживает действия своих властей, которые бомбят мирных людей на территории другой страны.

Такое мнение в интервью Mirror выразил легендарный капитан киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Лужный. Он подчеркнул, что украинцы защищают не только независимость своей родины, но и всю Европу.

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"Я поддерживаю все санкции. Люди, которые занимаются спортом, являются частью нации. Когда народ избирает президента, он также несет ответственность за действия избранного президента. Если они молчат, значит, поддерживают то, что сейчас происходит: Вторжение в мирную страну. Российский спорт может и должен поговорить со своим президентом, чтобы остановить войну. Бомбить мирных людей в 21 веке, которые не причинили вреда России? Это безумие", – подчеркнул Лужный.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный украинский футболист Олег Лужный признался, что встал в ряды территориальной обороны, а также рассказал о борьбе с российскими оккупантами.