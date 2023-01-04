''Эта страна обречена''. В России рассказали о пользе изоляции, вызвав панику у болельщиков РФ

Главный тренер самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Игорь Осинькин похвасталася пользой от санкций. По мнению 57-летнего специалоиста, всему российскому футболу в это сложное время надо сделать все, чтобы продолжать развиваться, становиться сильнее.

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"У нас такая страна, что чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся. Сейчас мы изолированы, но за счет прогресса внутреннего чемпионата мы можем не отставать и находиться на определенном уровне", – сказал Осинькин в интервью РБК.

Такая позиция тренера вызвала настоящую панику у российских болельщиков.

"Нас **** [занимаются сексом], а мы крепчаем. Эта страна обречена", "Какой бред", " – отмечают пользователи.

Юзеры сразу вспоминают о "прекрасной ситуации" в КНДР.

"У наших восточных задрoченных соседей из Северной Кореи вон какая силища-то чувствуется! Там только один от жизни кайфует", – пишут болельщики.

Фанаты интересуются, а можно ли как-нибудь пожить без превозмоганий этих мучений.

Болельщики предполагают, что война в Украине создаст в РФ кризис похлеще 90-х.

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