'Еще раз говорю': Цыганков поделился эмоциями после победы Украины над Исландией

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков посвятил победу над командой Исландии и свой забитый маяч в ее ворота мяч воинам, которые продолжают защищать нашу страну от военной агрессии России. Футболист "Жироны" подчеркнул, что именно благодаря ВСУ у команды есть возможность выступать под синре-желтым флагом.

Об этом Цыганков заявил в интервью "Суспильне Спорт". По словам одного из героев поединка, сразу после финального свистка французского арбитра Клемана Тюрпена он отправился сдавать допинг-тест, а потому не смог разделить с партнерами четвертый подряд выхода на чемпионат Европы.

"Не заходил после игры в раздевалку, потому что проходил допинг-тест. Слышал, что все радуются. Рад за всю страну, за людей. Прежде всего хочу сказать, ребята, которые воюют, – эта победа для вас. Если бы не вы – этого бы не было. Эта победа для нашего народа и наших бойцов. Очень рад, что так все произошло. Еще раз говорю, эта победа для нашей страны, нашего народа, наших воинов. Герои не мы, герои – вы, и если бы не вы, мы бы не могли даже сегодня играть. Ребята, это все для вас. Слава Украине", – сказал Цыганков.

Отметим, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров откровенно рассказал о том, что происходило в раздевалке команды в перерыве матча с Исландией. В свою очередь полузащитник гостей Йон Дагур Торстейнссон назвал поражение от Украины самым болезненным в карьере, а гол Михаила Мудрика на 84-й минуте – убийственным для его команды. Отметим, что перед началом встречи Украина – Исландия полный стадион во Вроцлаве великолепно исполнил гимн нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, определились все участники финальной части чемпионата Европы 2024 года в Германии и соперники украинской сборной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!