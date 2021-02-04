Еще один украинский игрок "Шахтера" заинтересовал итальянский гранд – СМИ

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин попал в сферу интересов римского "Лацио".

Как сообщает издание Tuttomercatoweb, итальянский гранд еще не делал предложение "горнякам", но рассматривает украинца в качестве кандидатуры на будущее.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 13 матчах "Шахтера" во всех турнирах, пять из которых провел "на ноль". Его стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 7 миллионов евро, а контракт с донецким клубом действует до лета 2024 года.

Напомним, что Трубин застолбил за собой место в стартовом составе благодаря успешным выступлениям в Лиге чемпионов. Он дебютировал в главном еврокубке в матче первого тура группового турнира против "Реала" после того, как капитан "горняков" Андрей Пятов заразился коронавирусом.

Наибольшее впечатление на экспертов и болельщиков произвела его игра в важнейших поединках против "Интера". Обе встречи закончились вничью 0:0 и позволили "Шахтеру" занять третье место в своем квартете и выйти в плей-офф Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее донецкий клуб продал футболиста сборной Украины Виктора Коваленко в "Аталанту", за которую выступает другой наш соотечественник Руслан Малиновский.