Эксперт о сборной Украины по футболу и Шевченко: нужно подождать

Александр Чеканов Футбол 20:07, 2.04.2021

Сборная Украины по футболу под руководством тренерском штаба Андрея Шевченко двигается в правильном направлении и прогрессирует.

Такое мнение выразил бывший игрок донецкого "Шахтера" и эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Александр Сопко. По его словам, болельщикам стоит набраться терпения, потому что для сыгранности национальной команде необходимо время.

"Для того, чтобы стабилизировать игру, нужно время. Также нужно, чтобы игроки сборной больше времени были вместе. Я думаю, что перспектива у сборной Украины есть. Видно, что Шевченко дает много нового команде, но нужно подождать", – сказал Сопко в комментарии пресс-службе вещателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итог мартовским матчам команды в отборе ЧМ-2022, которые "желто-синие" провели с Францией, Финляндией и Казахстаном, завершив все игры со счетом 1:1.

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