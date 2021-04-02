Експерт про збірну України з футболу та Шевченка: потрібно почекати

Збірна України з футболу під керівництвом тренерському штабу Андрія Шевченка рухається в правильному напрямку і прогресує.

Таку думку висловив колишній гравець донецького "Шахтаря" і експерт каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Сопко. За його словами, вболівальникам варто набратися терпіння, тому що для зіграності національній команді потрібен час.

"Для того, щоб стабілізувати гру, потрібен час. Також потрібно, щоб гравці збірної більше часу проводили разом. Я думаю, що перспектива у збірної України є. Видно, що Шевченко дає багато нового команді, але потрібно почекати", – сказав Сопко в коментарі пресслужбі мовника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко підбив підсумок березневим матчам команди у відборі ЧС-2022, які "жовто-сині" провели з Францією, Фінляндією та Казахстаном, завершивши всі ігри з рахунком 1:1.