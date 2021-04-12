Эксперт назвал ненормальной ситуацию с матчем "Мариуполь" – "Шахтер" в УПЛ

Бывший защитник "Шахтера" и по совместительству эксперт на телеканалах "Футбол 1/2/3" Вячеслав Шевчук возмутился из-за ситуации с матчем "горняков" в украинской Премьер-лиге против "Мариуполя" (3:0).

В эфире программы "Великий футбол" он назвал ненормальным то, что главный тренер последних Остап Маркевич в этом поединке не мог рассчитывать на большое количество футболистов, которые принадлежат донецкому клубу, но выступают за его команду на правах аренды.

"Для меня вообще ненормально, что 13 человек не могут участвовать в этом матче. Я считаю, что, если "Шахтер" хочет, чтобы эти молодые игроки прогрессировали, нужно давать им возможность играть. Я был на подготовительных сборах в Турции, когда "горняки" встречались с "Мариуполем", за который играли футболисты "Шахтера". Тогда им было очень сложно, а сам поединок закончился вничью", – заявил Шевчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на разгромную победу, "горняки" не сумели сократить отставание от "Динамо", которое лидирует в таблице.

Другой эксперт "Великого футбола" Виктор Леоненко объяснил, почему ждет победы киевлян в очном противостоянии двух украинских грандов.