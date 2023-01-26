Экс-игрок сборной России заявил, что ''в Европе страдают, что у них нет наших команд''

Бывший игрок московских "Динамо" и "Торпедо" Игорь Семшов выразил абсурдную мысль о том, что в Европе страдают от отсутствия российских команд в международных соревнованиях. Экс-полузащитник национальной сборной отметил, что стране-агрессору нужно продолжать вести диалог с Европейским футбольным союзом (УЕФА) о восстановлении в турнирах.

Видео дня

Об этом Семшов заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Бывший футболист добавил, что российские команды никогда не были посторонними на в главных европейских турнирах, хотя в сезоне 2020/2021 представители страны-агрессора выиграли лишь один матч в еврокубках из 24, а через год – шесть из 28.

"Не хочется футбол смешивать с политикой, но сейчас такое время, что она мешает этому виду спорта и спортсменам, особенно нам. Думаю, что в Европе тоже страдают, что у них нет наших команд, сборных и болельщиков. Мы умеем играть в футбол, мы умеем проводить большие турниры. И мы это доказывали. Мы на этих турнирах не являемся посторонними. Если вернемся к лету, это будет великолепно", – сказал Семшов.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения в Украину УЕФА отстранил российские футбольные клубы от еврокубков, а национальную сборную от розыгрыша Лиги наций и отбора на Евро-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял решение лишить российскую Казань права на организацию матча за Суперкубок Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!