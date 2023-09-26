Эксфутболист "Динамо" подрался в баре с борцом и рассказал, что с ним сделал Суркис после этого
Украинский полузащитник футбольного клуба "Дружба" из села Мировка (Киевская область) Максим Казаков вспомнил историю из своей юности, когда выступал за киевское "Динамо". После одной из игр за дубль, Максим пошел с одноклубниками в столичный бар на Позняках.
По словам Казакова там у его знакомых возник словесный конфликт с одной компанией.
"Мы ввязались в это и наткнулись на какого-то борца, который нам немного придавал. У меня рассечение было на лбу, а у Вадима Солдатенко сломан нос. На следующий день был выходной, а потом мы приехали на базу Динамо, чтобы показаться врачу. Он нас осмотрел и сказал, что надо ехать в Борис, потому что нужно было швы накладывать", – цитирует 27-летнего хавбека "Украинский футбол".
Казаков и Солдатенко поехали в больницу ни в обычной "гражданской" одежде, а в экипировке "Динамо".
"Сидим на этаже уже, ждем, пока врач нас примет. И здесь на этаж заходит Игорь Михайлович с врачом и охраной. Мы капюшоны натянули, а он подходит, поднимает наши подбородки и говорит: "О, пацаны, привет! А что вы здесь?". Мы: "Здравствуйте". Пытались что-то на ходу придумать, но, очевидно, Суркис нам не очень поверил. Отправил нас на разговор начальнику охраны Динамо. Он нам сразу сказал: "Ребята, лучше сразу говорите правду, потому что все равно мы проверим и узнаем". Пришлось рассказывать, как было дело", – сокрушается Максим.
По словам футболиста, вся эта история закончилось наказанием от Игоря Михайловича.
"Уже после этих событий вызвал нас Суркис себя на ковер и дал очень хорошую взбучку. Плюс оштрафовал на три зарплаты", – подытожил Казаков.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Козаков рассказал, почему на самом деле он в 2012 году перешел из "Динамо" в киевский "Арсенал". Тогда еще 15-летнего футболиста "застукали" за употреблением наркотиков.
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