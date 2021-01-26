Экс-звезда "Реала" чуть не подрался с одноклубником после победного матча. Видео

Экс-звезда "Реала" Пепе, который сейчас выступает на родине за "Порту", чуть не подрался с одноклубником Мамаду Н’диайе после выездной победы в матче чемпионата Португалии против "Фаренсе" (1:0).

Главный арбитр дал финальный свисток, после чего футболисты обеих команд начали обмениваться рукопожатиями. Когда Пепе подошел к сенегальцу, его партнер решил выяснить с ним отношения.

Эта ситуация вывела португальца из себя, и он сначала начал кричать на Н’диайе, а затем оттолкнул его. К месту инцидента тут же подбежали арбитры и другие футболисты "Порту" и успели урегулировать конфликт.

Позже Мамаду извинился перед Пепе и всеми болельщиками одного из грандов португальского футбола, опубликовав сответствующее сообщение на своей странице в Twitter.

"Я хотел бы извиниться перед всеми фанатами "Порту" за неприятный инцидент, который произошел этим вечером (25 января – Ред.). Этого не должно было случиться. Пепе – мой большой брат, я многому у него научился. Иногда большое желание победить может привести к неприятным последствиям", – написал Н’диайе.

Отметим, что после 15 поединков "Порту" идет на втором месте в чемпионате Португалии с отставанием в одно очко от лидирующего "Спортинга", у которого есть матч в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда сборной Аргентины Лионель Месси чуть не подрался с игроками Боливии после финального свистка.