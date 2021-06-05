Экс-вратарь "Динамо" и "Шахтера" ответил на вопрос, почему футболисты стыдятся украинского языка

Бывший футболист киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Рустам Худжамов признался, что стыдился украинского языка после переезда в столицу страны. По его словам, его обзывали, из-за чего он постоянно дрался в школе.

Об этом Худжамов рассказал в интервью Sportarena TV, отвечая на вопрос, почему футболисты стесняются разговаривать на украинском языке. Он подчеркнул, что в последнее время ситуация в обществе меняется, и он поддерживает украинизацию.

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"У меня очень много русизмов в языке. но я их отслеживаю и понимаю, что они есть. Я с детства разговариваю на украинском языке. Когда приехал в Киеве, меня называли селюком. Я дрался из-за этого. Тем более у меня еще такие имя и фамилия, что мне накидывали, что я черный. И ты принял, что ты селюк и начал стыдиться языка. Но сейчас есть тенденция к переменам. Да, в быту я использую иногда русский. Но сейчас классно, что в магазинах, ресторанах ты можешь общаться на украинском языке", – сказал Худжамов.

Отметим, что Рустам является воспитанником киевского "Динамо", однако так и не сыграл за первую команду "бело-синих" ни одной игры. В составе "Шахтера" провел 10 матчей. Провел одну встречу за сборную Украины.

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