Вратарь перепутал пенальти с мячом и пропустил ''самый нелепый гол в истории''. Видео

Оливер Довин, голкипер шведского футбольного клуба "Хаммарбю", выступающего в Высшей лиги чемпионата страны, отметился курьезным пропущенным голом. Эпизод случился в гостевом поединке 2-го тура против "Хеккена".

Видео дня

На 5-й минуте, защитник "Хаммарбю" под прессингом соперника отдал пас назад Довину. Тот принял мяч на 11-метровой отметке, но полностью не остановил круглый снаряд. Вратарь, пытаясь найти взглядом открытых партнеров, которому можно было б отдать передачу, не заметил, что кожаная сфера продолжила катится.

В момент когда нападающий хозяев Бени Адама Траоре приблизился к Довину, тот решил выбить мяч, но оказалось, что белое пятно под ногами, это краска от отметки, с которой исполняют пенальти. Форвард "Хеккена" осталось лишь забить в пустые ворота.

В комментариях болельщики назвали этот гол "самым нелепым привозом в истории футбола". Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Хеккена".

У себя в Instagram Довин извинился за ляп, заявив, что его ошибке нет оправданий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!