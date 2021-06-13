Экс-сотрудник "Шахтера" заявил, что сборной Украины не хватает мастерства

Бывший глава селекционной службы донецкого "Шахтера" Ян Стреер оценил уровень сборной Украины накануне матча против Нидерландов на Евро-2020. По его словам, команде Андрея Шевченко не хватает мастерства, хоть она и всегда показывает достойный футбол.

В комментарии Voetbal Primeur голландец отметил, что в чемпионате Украины слишком большая разница между уровнями "Шахтера", "Динамо" и других клубов. Также на качество футбола в стране, по его словам, негативно влияет устаревшая инфраструктура.

"На бумаге у украинцев солидная команда, они обязаны выйти из группы с таким составом. Но я не восхищаюсь сборной Украины, хорошая команда должна иметь индивидуальное мастерство и креативность. Им не хватает этого. Хотя я не говорю о том, что Нидерландам будет легко в матче с Украиной", – сказал Стреер.

Видео дня

Матч Нидерланды – Украина назначен на 22:00 13 июня. В группе С потом наша сборная сыграет против Австрии и Северной Македонии.

Напомним, матчи Евро-2020 можно будет посмотреть на телеканале "Украина".

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OBOZREVATEL также проведет онлайн трансляцию поединка, который начнется уже в 22:00. Следить за ходом игры можно будет тут.