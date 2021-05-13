Легендарный экс-игрок "Динамо" и "Зари" сделал прогноз на финал Кубка Украины

Бывший нападающий "Зари" и "Динамо" Александр Заваров предсказал, что киевляне обыграют луганчан в решающем матче Кубка Украины. Финал состоится в четверг, 13 мая, в Тернополе.

В комментарии изданию Meta-ratings.com.ua легендарный футболист заявил, подопечные Мирчи Луческу победят соперников с минимальным преимуществом. Александр напомнил, что "Динамо" уже давно не делало "золотой" дубль, поэтому будет серьезно настроено на игру.

"Встречаются две тренерские команды, во взлете которых большая заслуга именно специалистов: Мирчи Луческу из "Динамо" и луганчанина Виктора Скрипника. И хотя говорят, что у кубкового турнира свои законы, все же, на мой взгляд, киевляне, которых многие эксперты читают фаворитами, возьмут верх с минимальным преимуществом в счете. Уж очень им хочется после шестилетнего перерыва снова положить золотые медали в Кубок", – поделился своим мнением Заваров.

Он также признался, что испытывает теплые чувства к обеим командам, заявив, что успешная игра за "Зарю" и позволила ему перейти в "Динамо".

"Для меня "Заря" и "Динамо" – самые родные команды. Благодаря успешным выступлениям за луганчан я получил вызов в молодежную сборную бывшего Союза и стал серебряным призером чемпионата мира. Именно из "Зари" меня пригласили в "Динамо", в составе которого добился самых громких побед в своей футбольной карьере", – добавил легендарный футболист.

Напомним, что OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала Кубка Украины. Начало – в 19:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу отказался отпускать из команды форварда Владислава Супрягу.