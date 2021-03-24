Экс-главу ФИФА Блаттера снова отстранили от футбола
Бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера повторно отстранили от футбола за нарушение кодекса этики организации.
Как сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА), он не сможет заниматься любой деятельностью, связанной с этим видом спорта, на протяжении дополнительных 6 лет и 8 месяцев. Отмечается, что новое наказание вступит в силу сразу после окончания предыдущего, срок которого истекает в октябре 2021 года.
В заявлении ФИФА написано, что Блаттера признали виновным в нарушении пунктов Кодекса, связанных с обязанностью действовать в интересах организации, избегать конфликта интересов и не принимать подарки и прочие блага от третьих лиц. Такое же наказание получил и бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола Жером Вальке.
Кроме того, каждый из них был оштрафован на сумму, которая приблизительно равняется 1 миллиону долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Блаттер заявил, что у Катара все еще могут отобрать право на проведение чемпионата мира 2022 года.