Ексглаву ФІФА Блаттера знову відсторонили від футболу

Михайло Морозов Футбол 17:00, 24.03.2021

Колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера повторно відсторонили від футболу за порушення кодексу етики організації.

Як повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації футболу (ФІФА), він не зможе займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з цим видом спорту, протягом додаткових 6 років і 8 місяців. Відзначається, що нове покарання вступить у силу відразу після закінчення попереднього, термін якого закінчується в жовтні 2021 року.

У заяві ФІФА написано, що Блаттера визнали винним у порушенні пунктів Кодексу, пов'язаних з обов'язком діяти в інтересах організації, уникати конфлікту інтересів і відмовлятися від подарунків та інших благ, запропонованих третіми особами. Таке ж покарання отримав і колишній генеральний секретар Міжнародної федерації футболу Жером Вальке.

Крім того, кожен з них був оштрафований на суму, яка приблизно дорівнює 1 мільйону доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Блаттер заявив, що у Катару все ще можуть відібрати право на проведення чемпіонату світу 2022 року.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Данілов: такого поняття, як "Донбас", не існує

Україна закупить майже 8 млн доз вакцини від COVID-19: названо вартість щеплення

Захарченка та інших зрадників України позбавили державних нагород

"Слуга" закликав звільняти медиків, які відмовилися вакцинуватися: лікарі відповіли

СБУ викрила "ПВК Семенченка-Шевченка": гучні деталі розслідування