Экс-футболист соперника "Динамо" по Лиге Европы трагически погиб в 25 лет

Экс-футболист "Вильярреала" Франко Акоста трагически погиб у себя на родине в Уругвае.

Как сообщает издание Yahoo! Sports, во время празднования своего 25-летия спортсмен решил переплыть реку Пандо, но его унесло течением в сторону моря. Тело Акосты было найдено через два дня после начала поисков недалеко от того места, где его видели в последний раз.

Франко выступал на позиции нападающего и начинал карьеру на родине в "Фениксе". В 2015 году он переехал в Испанию, где выступал за вторую команду "Вильярреала" до 2020-го. За "Желтую субмарину" Акоста провел 48 матчей и забил 7 голов. После отъезда из Испании футболист вернулся в "Феникс" и успел провести 7 поединков за клуб, не отличившись результативными действиями.

Он также защищал цвета национальной сборной Уругвая до 17 и до 20 лет, но за взрослую команду Франко так и не дебютировал.

Напомним, что в четверг, 11 марта, "Динамо" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бразилии трагически погиб отец голкипера "Ливерпуля" Алисон.