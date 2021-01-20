Экс-футболист сборной Украины сменит гражданство ради выступлений в России – СМИ

Украинский полузащитник Александр Нойок, который в ближайшее время должен подписать контракт с "Оренбургом", получит белорусское гражданство перед переездом в Россию.

Как сообщает Telegram-канал "Родны футбол. Футбол Беларуси", футболист пойдет на это, чтобы не считаться легионером в чемпионате РФ. После этого он также сможет выступать за взрослую сборную Беларуси.

Нойок переехал в страну в 2016 году, став игроком минского "Динамо", а в 2018-м перешел в "Динамо" из Бреста, за которое выступал до конца 2020 года. Александр является воспитанником донецкого "Шахтера", но за основную команду "горняков" он так и не дебютировал. В Украине он защищал цвета донецкого "Металлурга" и "Металлиста". На его счету также 75 матчей за юношеские и молодежные сборные нашей страны, в которых полузащитник забил 7 голов.

"Оренбург", в который должен перейти Нойок, играет во втором по силе дивизионе России (ФНЛ) и занимает третье место в таблице с отставанием в четыре очка от первой позиции и в один пункт от второй.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее интерес к украинскому футболисту проявляли самарские "Крылья Советов".