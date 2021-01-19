Экс-футболист сборной Украины продолжит карьеру в России – СМИ

Украинский хавбек Александр Нойок близок к переходу в "Оренбург", который идет на третьем месте в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион России).

Как сообщает "Чемпионат", со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 28-летний Нойок уже тренируется с оренбургской командой и в ближайшее время подпишет контракт.

С 2018 года Александр выступал в Беларуси за "Динамо" Брест. В прошедшем сезоне сыграл в 22 поединках белорусского первенства, в которых отметился двумя забитыми мячами. С 2007 по 2013 Нойок сыграл за сборные Украины разных возрастов 75 матчей, в которых забил 7 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января интерес к полузащитнику подтвердили самарские "Крыльев Советов".

Напомним, что в июле Александр был госпитализирован с пневмонией, которая развилась на фоне COVID-19.