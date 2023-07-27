Экс-футболист сборной Украины провел фантастический матч в еврокубке, забив три гола. Видео

Украинский полузащитник греческой "Омонии" Роман Безус принес победу своей команде (3:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Габалы" из Азербайджана. 32-летний экс-футболист сборной Украины отметился хет-триком.

Видео дня

На последних секундах первого тайма Роман прямым ударом со штрафного сравнял счет (1:1). Еще два гола хавбек оформил после перерыва.

На 50-й минуте гости получили право на еще один штрафной и украинец снова его мастерски реализовал. После "выстрела" Романа, круглый снаряд влетел четко в сетку (2:1). Спустя 12 минут хозяева восстановили равновесие.

На 82-й минуте "Омония" получила право на пенальти, который идеально исполнил украинец.

Напомним, что Напомним, что Безус с 2019 года выступал за бельгийский "Гент", где за 89 матчей забил 16 мячей. В августе 2022 года в качестве свободного агента перешел в "Омонию". С того момента провел за новый клуб 37 поединков. С учетом матча против "Габалы" на счету Безуса стало 7 голов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!