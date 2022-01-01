Экс-футболист сборной Украины поздравил "братьев россиян" видео с Путиным

Известный украинский экс-футболист Олег Мищенко, в сезоне 2016-2017 выступавший за российский Амкар, поздравил своих бывших одноклубников по пермскому клубу с новогодними праздниками. 32-летний уроженец харьковской области у себя в Instagram-сторис выложил видео, на котором смотрит поздравление президента России Владимира Путина.

Мищенко сопроводил ролик смайлами в виде согнутого бицепса и подписал его "С Новым годом, братья!". Доступ к своему аккаунту Мищенко закрыл, но репост этого видео оказался в свободном доступе.

Бывший игрок молодежной и юношеской сборных Украины тегнул россиян Брайана Идову, Дмитрия Хомича, Михаила Костюкова, Роланда Гиголаева и Георгия Джикию. Все эти футболисты с российским паспортом в 2016 году играли также за "Амкар".

Видео дня

Отметим, в своих ранних интервью Мищенко, завершивший карьеру в 2019 году, признавался, что он до сих пор с теплом вспоминает выступление в "Амкаре" и любит этот клуб "всем сердцем".

Также Олег заявлял, что по отношению к РФ у него нет ни негатива, ни позитива и "у него там друзья".

Мищенко за свою карьеру в РПЛ провел лишь один матч - 12 мая 2016 года выйдя на замену. Оставшуюся половину сезона футболист выступал в аренде в "Ильичевце". По окончании сезона покинул "Амкар".

В 2015 году футболист опубликовал в Instagram совместное фото с Артемом Громовым на фоне Кремля.

Также стоит отметить, что в свое время Мищенко встречался с российской героиней реалити-шоу "Дом-2" Анастасией Кукушкиной.