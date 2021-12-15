Экс-футболист сборной Украины потроллил Петракова за цитату о детях

Бывший полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Левченко критически отнесся к очередным высказываниям главного тренера национальной команды Александра Петракова. 64-летний специалист в одном из недавних интервью, сказал, что не кричит на футболистов сборной, поскольку они уже не малые дети.

Этому высказыванию 43-летний эксперт телеканалов "Футбол" Левченко очень удивился. На своей странице в Twitter уроженец Донецкой области, который живет в Нидерландах, посмеялся над словами Петракова.

"Что не высказывание, то перл. На футболистов кричать нельзя, а на детей можно", – выделил то, что его потрясло, Евгений.

Видео дня

Сама же фраза Александра Васильевича касалась способа его общения в национальной команде.

"Когда я был помоложе, то где-то мог сорваться, но со временем стал гибче. Здесь такие футболисты находятся... Я что, как на малых детей, буду на них срываться и кричать?

Поймите, я пришел сюда работать после Шевченко, великого футболиста, великого человека. Пришел я, парень с Куреневки", – высказался Петраков.

Это уже не первый случай заочного противостояния Левченко и нового наставника сборной. Как сообщал OBOZREVATEL, Левченко прошелся по Петракову из-за конфликта с Малиновским.

Также украинец поддержал первый каминг-аут в мировом футболе.

Ранее Левченко говорил, что не видит оправданий украинским футболистам, которые едут играть в Россию.