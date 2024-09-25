Экс-футболист сборной Украины: моя семья в Угледаре потеряла три квартиры и два дома

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Хомченовский рассказал, что происходит в его родном городе Угледар. 34-летний игрок "Кривбасса" отметил, что до войны это был небольшой, но красивый город. В нем прошли все детство и юношество футболиста.

Видео дня

После начала полномасштабного вторжения семья Хомченовского уехала сразу, а семья жены чуть позже, так как их уже было гораздо труднее и опаснее забрать.

"Удалось только со второго раза, потому что в первый раз человека, который ехал их забирать, подстрелили по дороге в город. Сейчас все хорошо, все они в безопасности. Моя семья в самом Угледаре потеряла три квартиры, а возле города два частных дома. Для них это все очень тяжело было пережить", – цитирует Хомченовского Tribuna.com.

Как сообщал OBOZ.UA, Угледар пока не находится в окружении, однако есть продвижение российских сил, что создает новые угрозы. Российская армия пытается атаковать с флангов, поскольку там нет городской застройки, где украинские силы могли бы держать оборону.

Ранее в ISW сообщили, что наступательные действия под Угледаром и Покровском взаимно усиливают друг друга и преследуют цель растянуть украинские силы на более широком фронте в Донецкой области. Однако даже в случае захвата Угледара российскими войсками это вряд ли обеспечит им существенное оперативное преимущество для дальнейших атак в западной части Донецкой области.

До этого сообщалось, что оккупационные войска РФ якобы предприняли первую попытку зайти на территорию многоэтажной застройки в Угледаре Донецкой области. Большое количество КАБов и авиация – это единственное, что позволяет вражеской пехоте двигаться вперед на этом участке передовой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!