Известный советский и российский футболист Руслан Аджинджал, выступавший с 1991 по 2010 года за ряд различных клубов РФ, получил порцию критики в комментариях под своим интервью про Путина. 48-летний уроженец Сухуми, в 2015-2017 годах занимавший пост президента так называемой Федерации футбола Абхазии, восхитился президентом РФ.

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"Нам сказали, что приедет человек с аппарата президента и хочет пообщаться с командой. И вот мы сидим после игры, а тут Владимир Владимирович заходит. Думали: "Боже, как такое возможно?" Это было непринужденное общение, в основном шутили. Ни для кого же не секрет, что у президента хорошее чувство юмора. Он тоже шутил", – цитирует экс-игрока сборной СССР "Матч ТВ".

Такой пассаж вызвал бурную реакцию у фанатов.

"Да уж, шутник из него тот еще. Так в прошлом году пошутил, что теперь расхлёбывать будем десятилетиями", – пишут юзеры.

Другие приводят список самых "ярких" шуток диктатора.

"Ну комиссию по отравлению Навального возглавлял Луговой (который сам был профессиональным отправителем в свое время). Не сомневаюсь кто автор этой шутки. Когда ему пожаловались придворные на несправедливости закона об иноагентах он сказал, что надо пересмотреть. И пересмотрели так, что теперь туда вообще всех записывают, кто хоть что-то против сказал. Разве не смешно получилось? Про погибших на войне с ухмылкой сказал, что иначе бы умерли от алкоголя или в аварии. Ну и незабвенное: "Что случилось с подлодкой Курск? Она утонула" и ухмылка. Отличное чувство юмора, разве не очевидно?" – задаются риторическим вопросом комментаторы.

Также любители спорта из РФ называют Аджинджала подлизой и оскорбляют Путина.

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