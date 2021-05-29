Экс-футболист "Днепра" о сборной Украины на Евро-2020: хуже быть уже не может

Бывший футболист "Карпат" и "Днепра" Артем Федецкий выразил уверенность в том, что сборная Украины удачно выступит на Евро-2020. В частности, он отметил, что повторить провалы чемпионатов 2012 и 2016 годов практически невозможно.

В интервью сайту zbirna.com Федецкий подчеркнул, что ждет от подопечных Шевченко места на подиуме турнира, а выход в плей-офф должен быть задачей-минимум.

"Хуже, чем на прошлых наших чемпионатах Европы быть уже не может. Думаю, что сейчас все как минимум ждут от "желто-синих" выхода из группы. Потом? Конечно, многое зависит от того, кто достанется в соперники. Но я мечтаю увидеть команду Андрея Шевченко в полуфинале турнира…" – сказал бывший футболист.

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Он также оценил расклады в группе С чемпионата, где соперником Украины в стартовой встрече станет сборная Нидерландов.

"Шанс 50 на 50. Это стартовый матч турнира для обеих сборных. Да, нидерландцы считаются фаворитами этого противостояния, но и нашей команде неплохо было бы в этом поединке добиться положительного результата, чтобы потом была большая уверенность. Это стало бы серьезной заявкой на выход из группы", – резюмировал Федецкий.

Напомним, Евро-2020 станет третьим подряд первенством континента для сборной Украины. "Желто-синие" дебютировали на чемпионате на домашнем турнире 2012 года. Тогда команда Олега Блохина обыграла в стартовом матче Швецию (2:1), но затем уступила Франции (0:2) и Англии (0:1), вылетев уже после группового этапа.

Следующий чемпионат оказалось провальным для украинцев. Под руководством Михаила Фоменко наши ребята в 2016 году во Франции проиграли все три встречи – Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1). Таким образом на чемпионатах Европы украинцы потерпели фиаско в пяти играх подряд, а их безголевая серия составляет 489 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины потеряла двух ключевых полузащитников, которые не помогут команде на Евро-2020.

"Желто-синие" начнут свое выступление на турнире 13 июня, а полностью расписание подопечных Шевченко выглядит так:

14.06 (22:00). Нидерланды – Украина

18.06 (16:00). Украина – Северная Македония

22.06 (19:00). Украина – Австрия