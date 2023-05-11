Экс-футболист "Динамо" дисквалифицирован за договорняки, а его клуб лишен чемпионства

Белорусский экс-футболист киевского "Динамо" Никита Корзун получил годичную дисквалификацию и штраф в размере 11 100 белорусских рублей (~4400$). 28-летний уроженец Минска попался на договорных матчах.

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Как сообщается на сайте Контрольно-дисциплинарного комитета "Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ), "Шахтер" Солигорск, за который последние два года выступал Никита лишен чемпионства Беларуси в сезоне 2022.

Также клуб оштрафован на 30 очков в сезоне-2023 и на 20 очков – в сезоне 2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, Корзун подписал контракт с киевским "Динамо" в феврале 2016 года. В течение 2,5 лет в Киеве провел в составе первой команды "бело-синих" 30 матчей во всех турнирах. Стал чемпионом Украины сезона 2015/16 и обладателем Суперкубка Украины-2016.

С 2018 года выступал в аренде в родном минском "Динамо", клубах "Аль-Фатех" (Саудовская Аравия) и "Вилафранкенше" (Португалия).

В сентябре 2020-го перешел в солигорский "Шахтер", где сыграл в 44 поединках.

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