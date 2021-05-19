Экс-динамовец Алиев: я не уважаю Луческу

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев признался, что не испытывает уважения к нынешнему наставнику команды Мирче Луческу. При этом экс-игрок "бело-синих" отметил важность победы столичного коллектива в чемпионате Украины.

Об этом Алиев заявил в комментарии пресс-службе телеканалов "Футбол 1/2/3". Он отметил, что для киевлян было невероятно важно добыть золотые медали после длительной паузы.

"Долго ждали, пять лет ждали и "Динамо" все-таки выиграло чемпионство. Думаю, что заслуженно. "Шахтер" был слабым, но и "Динамо" сильным. Что касается Луческу, наверное, Игорь Михайлович все правильно сделал, пригласив его. Мое мнение остается прежним. Как человека я его не уважаю, как тренер он действительно хорош", – сказал Александр.

Алиев напомнил, что во время работы в "Шахтере" Луческу многократно нелестно высказывался в адрес главного соперника.

"Я помню все эти разговоры в мою бытность игроком "Динамо". Думаю, и Игорь Михайлович всё это слышал и со мной согласен. Но он выбрал тренера. Каким бы человеком он не был, он сделал команду и стал чемпионом", – подчеркнул экс-футболист.

Напомним, Алиев с перерывами выступал за "бело-синих" с 2002 по 2013 год. За этом время он провел 135 матчей, в которых забил 30 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу откровенно рассказал о том, что именно его убедило принять решение возглавить столичную команду.