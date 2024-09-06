Единственный в мире: Роналду забил 900-й гол в карьере. Видео момента

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз переписал историю мирового футбола. В матче Лиги наций с командой Хорватии 39-летний форвард забил свой 900-й гол в карьере, став первым, кому покорилась эта отметка.

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Роналду сделал счет в игре 2:0 на 34-й минуте. После подачи с левого фланга от Нуну Мендеша в район вратарской площади ворот соперников Криштиану опередил защитника и с нескольких метров переправил мяч в сетку.

Этот эпизод стал одним из самых эмоциональных в карьере Роналду. Футболист побежал праздновать гол к трибунам, однако в какой-то момент опустился на газон, закрыв лицо руками. Партнеры тепло поприветствовали рекордсмена, а болельщики устроили ему овации.

Роналду провел уже свой 131-й мяч в составе национальной команды. Подавляющее большинство из своих 900 голов португалец забил правой ногой – 573. 173 мяча форвард провел левой ногой, 153 – головой, а еще дважды Криштиану отличился иным способом.

В списке лучших бомбардиров в истории футбола португальский голеадор опережает своего извечного соперника Лионеля Месси, на счету которого 838 мячей. 762 раза в карьере забивал легендарный Пеле.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Лиге наций сборная Сан-Марино добыла первую победу в своей 34-летней истории.

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