Джокер сборной Украины рассказал о популярности среди девушек

Лучший бомбардир чемпионата Украины по футболу Артем Довбик признался, что в последнее время чувствует себя гораздо более популярным и в футболе, и вне спорта. 24-летний форвард "Днепра-1" запомнился победным голом за сборную Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы в ворота шведов.

В частности, в интервью журналисту YouTube-канала BurBuzz Довбик признался, что получает много запросов об общении в соцсетях от девушек.

"Да, девушки много пишут. Но у меня там стоит фильтр на запросы: мне не каждый может написать. Я особо не слежу за сообщениями, но когда заглядываю в direct, то вижу там пару тысяч обращений", – признался Артем.

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Правда, напомним, парень из Черкасс женат на своей подруге детства Юлии. Недавно Довбик похвастался фото с женой на Мальдивах.

Также Артем стал больше интересовать футбольных болельщиков, да и в сборной авторитет завоевал.

"Авторитет в сборной нужно заслужить. Просто так туда [в компанию] не попадешь. Я не могу вести себе нагло, по-борзому. Но забитые голы постепенно сближают меня с авторитетами команды...

Сейчас уже многие болельщики хотят получить мой автограф. Я понимаю, что к ним надо подходить и делаю это в каждом городе. Хотя порой от этого тоже бывает немного тяжело", – рассказал Довбик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе устроили охоту за джокером сборной Украины.

Тем временем "Динамо" торгуется за джокера сборной Украины с "Днепром-1".