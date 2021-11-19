'Дженоа' – 'Рома': когда и где смотреть тренерский дебют Шевченко в Серии А

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в воскресенье, 21 ноября, дебютирует на посту наставника итальянского "Дженоа". Соперником команды нашего легендарного соотечественника по домашней игре станет римская "Рома", которую возглавляет одиозный Жозе Моуриньо.

Увидеть дебют тренера Шевченко в чемпионате Италии можно будет благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Кроме того, трансляцию из Генуи проведет российский вещатель "Матч! Футбол 1".

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Отметим, что "Дженоа" на сегодня занимает 17-е место в итальянской Серии, которое по итогам сезона даст право сохранить прописку в дивизионе. "Грифоны" набрали девять очков и лишь по разнице мячей опережают своих главных соперников по генуэзскому дерби – "Сампдорию".

В активе команды Шевченко лишь одна победа в первенства. Она была добыта еще в сентябре, когда на выезде был повержен "Кальяри" – 2:3. Причем "Дженоа" по ходу игры уступал в счете с разницей в два мяча.

В свою очередь "Рома" расположилась на шестой строчке, заработав 19 пунктов. При этом после удачного начала сезона команда явно забуксовала. Апофеозом кризиса в игре "волков" стали поражения от норвежского "Буде/Глимт" в Лиге Европы (1:6) и в дерби от "Лацио" (2:3),

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко назвал свою главную задачу на сезон с итальянским "Дженоа". Кроме того, он отказался от услуг российского нападающего Александра Кокорина.

Напомним, Шевченко пять лет проработал в сборной Украины. За это время ему удалось вывести команды на Евро-2020, где "желто-синих" попали в исторический четвертьфинал.