"Дженоа" подвел Шевченко в чемпионате Италии

Футбольный клуб "Дженоа" сыграл вничью с "Сассуоло" в 20-м туре чемпионата Италии. Гостевой поединок завершился со счетом 1:1.

Главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко был близок к тому, чтобы добыть первую победу со своим клубом в Серии А, однако его подопечные упустили нужный результат.

Уже на 7-й минуте Дестро забил гол-шедевр. После флангового прострела 30-летний нападающий смог пяткой переправить мяч мимо вратаря.

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Было заметно, что подопечные украинского тренера выкладываются на поле на полную, но нехватка мастерства давала о себе знать.

После перерыва хозяева сравняли счет. На 55-й минуте отметился Берарди.

После этой игры "Дженоа" опустилось на 19-ю строчку в турнирной таблице. У команды 1 победа, 3 ничьи и 5 поражений во всех турнирах при Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 16-м туре "Дженоа" проиграл 1:3 "Сампдории". После этого Шевченко попал под жесткую критику фанатов.

Матч 15-го тура против "Милана" также завершился поражением (0:3).

Поединок 14-го тура Серии А стал первым для нашего соотечественника, в котором он набрал очки.

Предыдущая встреча 13-го тура с римской "Ромой" завершилась поражением.