"Дженоа" подвел Шевченко в чемпионате Италии

Максим Иншаков
Футбол
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Клуб из Генуи упустил победу

Футбольный клуб "Дженоа" сыграл вничью с "Сассуоло" в 20-м туре чемпионата Италии. Гостевой поединок завершился со счетом 1:1.

Главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко был близок к тому, чтобы добыть первую победу со своим клубом в Серии А, однако его подопечные упустили нужный результат.

Шевченко остался разочарован результатом

Уже на 7-й минуте Дестро забил гол-шедевр. После флангового прострела 30-летний нападающий смог пяткой переправить мяч мимо вратаря.

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Дженоа сыграл вничью с Сассуоло

Было заметно, что подопечные украинского тренера выкладываются на поле на полную, но нехватка мастерства давала о себе знать.

Гости открыли счет в первом тайме

После перерыва хозяева сравняли счет. На 55-й минуте отметился Берарди.

Матч завершился со счетом 1:1

После этой игры "Дженоа" опустилось на 19-ю строчку в турнирной таблице. У команды 1 победа, 3 ничьи и 5 поражений во всех турнирах при Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 16-м туре "Дженоа" проиграл 1:3 "Сампдории". После этого Шевченко попал под жесткую критику фанатов.

"Ювентус" обыграл "Дженоа".

Матч 15-го тура против "Милана" также завершился поражением (0:3).

"Дженоа" проиграл четыре матча с Шевченко в Серии А

Поединок 14-го тура Серии А стал первым для нашего соотечественника, в котором он набрал очки.

"Дженоа" проиграл "Милану"

Предыдущая встреча 13-го тура с римской "Ромой" завершилась поражением.

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