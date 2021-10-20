'Преодолели боязнь': Луческу оценил матч 'Динамо' с 'Барселоной' и назвал главную ошибку команды

Футболистам киевского "Динамо" не хватило агрессивной игры в матче с каталонской "Барселоны" в третьем туре Лиги чемпионов. "Бело-синие" нарушили правила всего семь раз за игру, раз за разом теряя мячи в центре поля или у своих ворот.

Об этом в комментарии "Megogo Футбол 1" заявил главный тренер динамовцев Мирча Луческу. Он подчеркнул, что ему понравилось, как его подопечные действовали после перерыва.

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"Конечно, я не доволен. Ни счетом, ни первым таймом. Мене понравился второй тайм, как мы преодолели боязнь играть с "Барселоной". То, как играли во втором тайме, мне понравилось. Могли достичь большего. Наши игроки должны понимать, что это высокий уровень, на который нам нужно подняться. Игроки "Барселоны" были более агрессивны. 18 фолов против семи", – сказал румынский специалист.

Он добавил, что в начале встречи "Динамо" имело хороший момент в контратаке. "Сила "Барселоны" была в том, как они выполняли прессинг в атаке. У нас был выход три в одного в начале игры, но мы приняли неправильное решение. На таком уровне такие моменты надо забивать. Почему "Динамо" и "Шахтер" не забивают в Лиге чемпионов? Наш уровень чемпионата ниже, чем этот турнир. Когда играешь с такими командами, понимаешь, что нам еще работать и работать", – подытожил Луческу.

Напомним, "Динамо" минимально проиграло "Барселоне" на выезде и опустилось на последнее место в турнирной таблице группы Е.

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