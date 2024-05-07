'Думали, что хуже не может быть'. 'Любовница Путина' высказалась про инаугурацию в Кремле и получила ответку в сети

Олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют любовницей диктатора Владимира Путина осталась довольна его инаугурацией. 40-летняя Кабаева особенно отметила то, как жители РФ поддержали главаря Кремля на "выборах".

"Идет специальная военная операция, это все непросто, это сложно, но здорово, что народ пришел на выборы, поддержал президента, поддержал его политику. И мы, как избиратели, видим, что наш лидер опирается не на зарубежные страны, а на свой народ. В этом есть залог всех наших побед", – сказала Кабаева.

В комментариях российские болельщики высмеяли такой пафос бывшей спортсменки.

"Хорошо, что есть упругая грудь, на которую всегда можно опереться", "Специальная фальшивая инаугурация", Я , мне кажется , иногда чувствую , почти физически, как на меня опирается Лидер", Наш лидер опирается на народ и армию,но в основном – на одну гимнастку бывшую", "Когда Лидер сверху, тогда он опирается на Алину", "Думали что хуже ковида ничего не может быть, а оно вон как обернулось..." – стебутся юзеры.

Ранее OBOZ.UA опубликовал фото по инаугурации, где видно, как изменился Путин за 24 года правления РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!