Дуэль миллиардеров, первая встреча, два украинца: что нужно знать о четвертьфиналах Лиги Чемпионов

Уже завтра будем смотреть невероятные по анонсу матчи ЛЧ: кажется, что в текущих кондициях каждая из этих команд способна выбороть желаемого ушастика. Или не каждая? Какие вообще шансы клубов против своих соперников? Какие слабые стороны могут помешать в первых играх четвертьфиналов? Обо всем этом читайте в материале OBOZ.UA.

Продолжит ли "Арсенал" движение в финал?

Эта пара интересна нам, прежде всего, из-за украинских корней. Зинченко близок к статусу основного игрока "Арсенала", на его участие в матчах, в основном, влияет физическое состояние, а не моральная готовность или доверие Артеты. В этом сезоне у полузащитника 5/8 выступлений в ЛЧ, лучший был в группе против "Севильи". Поэтому не исключено, что у Зины будет свой шанс и на четвертьфинальные матчи.

Сам Арсенал получил идеальный момент для продолжения феерического сезона. Все складывается так, как надо: высокие позиции в АПЛ, отсутствие дополнительных турниров, пустой лазарет и выбор футболистов на любую позицию. А изюминкой станет ужасная форма Баварии.

Действительно, не так давно мы посмотрели бы на статистику и уже сейчас думали бы, как мюнхенцам укротить Винни или Холанда. Ведь цифры неумолимы: немцы в последних дуэлях издевались над канонировами всеми возможными способами. Но была ли хоть какая уверенность в выступлениях гранда во второй половине сезона? Провальное турне в Кубке, выстраданная победа над "Лацио", ужасная серия в Бундеслиге с добиванием в исполнении дортмундской "Боруссии".

Обратите внимание и на тренерскую дуэль: Артета против Тухеля играл трижды и превосходство на стороне испанца. Под его руководством "Арсенал" часто избивает из центральной зоны, что является проблемой обороны "Баварии". Даже фактор домашнего поля на стороне лондонцев: заряженный "Эмирейтс" в ЛЧ приносит им только победы в еврокубках. Зато немцы могут противопоставить Кейна и его забивное чутье, он единственный у немцев, кто еще не отчаялся в каком-либо результате.

И еще один интересный факт: жребий выпал так, что Зинченко может сразиться с Луниным в полуфинале. И тогда в главной игре ЛЧ будет украинец. Вопрос только на какой позиции он будет бороться за титул.

Самая дорогая пара четвертьфинала

Лунин точно будет на поле, сомнений в этом нет даже у самого Анчелотти. Наш вратарь настолько стабилен, что впервые за долгое время получил и два матча за сборную. Впрочем, не увидим дуэли против другого звездного голкипера – Эдерсон все еще лечится от травмы ноги. Матч уже завтра – а уточненных обновлений от тренерского штаба до сих пор нет. Достоверно, что в рамку станет Ортега.

Очень. Много. Денег. Именно так можно было бы охарактеризовать поединок "Манчестер Сити" и "Реала". Пересекутся команды с верхушки не только рейтинга УЕФА, но и таблицы стоимости Тransfermarkt: 1 миллиард 270 миллионов у горожан; 1 миллиард 4 миллиона у сливочных – концентрация денежных игроков достигла невероятной отметки. В стартовых составах обеих команд выйдут сразу 7 (!) футболистов, оцениваемых в 100 и более миллионов евро.

Но все равно играют в футбол не купюры, а футболисты. И в этом аспекте у каждого из тренеров головная боль. У Гвардиолы есть Холанд – лидер по ударам в ЛЧ, который растворяется против сложных соперников. Сломанные Аке и Уокер – это ощутимая потеря для защиты. Надо освежить и моральный дух команды в целом: неудачи против лидеров АПЛ могут сказаться на играх против гранда Испании.

Так же и подопечные Анчелотти показали такой ужасный футбол против "Наполи", что за две игры можно вспомнить только роскошный удар Диаса. В распоряжении мадридцев - лучший ассистент ЛЧ Беллингем, сама команда также очень забивная (в последний раз не отмечались в ворота "Райо" в октябре). Но нужно довести центрбеков до лучших кондиций, ведь давление на Начо и партнеров будет, по меньшей мере, от трех игроков соперника.

Кстати, об очных встречах: "Сити" и "Реал" за последние годы пересекались столько раз, будто Суперлига таки появилась и тайно проводится внутри Лиги Чемпионов. За 10 лет – 4 раза по два спарринга, трижды – полуфиналы. Теперь же уровень команд таков, что уже сейчас это матч имени финала.

Первая встреча в истории

Судьба разводила "Атлетико" и "Боруссию" как только могла: за всю историю своих международных дуэлей, команды играли всего 6 раз! А в обновленной ЛЧ эти клубы никогда не пересекались на стадии плей-офф, хотя, в основном, являются традиционными участниками евровесны. В сезонах 96/97 и 18/19, на этапе квартетов они так и не смогли обнаружить более сильного: за 4 встречи по две победы у каждого. Тренеры между собой тоже не знакомы, хотя Симеоне на "Вестфален" приезжал 6 лет назад. А в прошлом раунде аргентинцу удалось выбить финалиста, что еще раз говорит о заряженности Атлети.

В этой паре встретились клубы, которые свой путь в ЛЧ получили последним вагоном. Ни один за все время прогнозирования не называли фаворитом на финал: обновленный нестабильный футбол мадридцев и частые провалы защиты дортмундцев так и не убедил ни одного из аналитиков. Но свое слово имел жребий – и теперь проход любой из команд подарит нам андердога в полуфинале.

Статистически по многим показателям лучше именно матрасники. Они больше бьют (2,4 против 1,3), у них преимущество по пасам и владению. В то же время, дортмундцы меньше пропускают (0,8 против 1), более дисциплинированы в защите и меньше фолят в целом. На универсальность Гризманна есть достойный аргумент в виде взрывной формы Хуммельса, который после "Баварии" станет эталоном игры черно-желтых. Интересно будет посмотреть и на противовес сопернику: испанцы любят контратаки, на что немцы будут отвечать искусными офсайдными ловушками; так же "Боруссия" любит перегружать левый фланг, что "Атлетико" сможет нейтрализовать сменой исполнителей в этой зоне.

Словом, это та пара, где сойдутся команды-загадки. Только от игроков на поле будет зависеть, получат ли они столь близкий полуфинал. На стороне хозяев первого матча будет не только арена, но и опыт нередких выступлений на этой стадии. Кто же больше заслуживает выиграть: вечный Симеоне или амбициозный Терзич?

Громкая Ремонтада или вылет чемпиона?

Это единственная пара, где сыграют действительно чемпионы: "ПСЖ" и "Барселона" выиграли свои чемпионаты в прошлом году; другие обладатели золота играют против команд лигочемпионовской зоны. За последние 10 лет у этих двух было 8 встреч и только одна ничья – принципиальное противостояние. Даже история 1/4 ЛЧ особенная, блау-гранас дважды были успешнее.

Каждый раз мы имели какую-нибудь новую дуэль: Месси против Кавани, Ибрагимович против Суареса, Неймар против ди Марии. В последний раз это было личное противостояние Месси против Мбаппе. Время прошло – и теперь Килиан должен выбрать, против кого же будет это сражение. Дополнительно со стороны игроков можем посмотреть на возмездие Дембеле бывшей команде: в "ПСЖ" он стал основным.

Для почти бывшего тренера "Барселоны" Хави это пока последняя попытка зацепиться за кубок ЛЧ в качестве тренера, ведь не факт, что он окажется во главе какой-то команды такого же уровня в ближайшее время. И использовать следует левый фланг, самое слабое звено в обороне парижан Через зону Хакими приходит каждый пятый гол (при том, что французы пропускают не так много), другая опция - очень часто соперники дают бить из центральной зоны. Если не всеми доступными игроками, то индивидуально у испанцев будет возможность этот аспект продавить.

Энрике дважды играл против Барсы, 10 лет назад, еще во главе "Сельты". Тогда он все проиграл. Теперь же с новыми игроками может соперника превзойти. В этом случае индивидуальность каталонцев может быть и плохим моментом, ведь защитники нередко заигрываются. Но максимальный уровень неудачи – лазарет. Испанцы – самая травмированная команда четвертьфиналов. У них отсутствуют 5 ключевых футболистов, и их шансы на выход послезавтра на поле не просматриваются вообще.

Даже букмекеры затрудняются сказать, кто фаворит. Левандовски, Торрес и Гюндоган сойдутся с Муани, Эрнандесом и Заиром-Эмери. Главным тезисом матча станет, конечно, Мбаппе: для него это репетиция Эль-Классико и возможность показать какие-то сильные стороны на фоне конкурента в "Реале" Родриго.

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