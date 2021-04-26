Дубль футболиста сборной Украины принес его команде победу в чемпионате Венгрии

Полузащитник сборной Украины и "Ференцвароша" Александр Зубков отличился двумя голами в матче 31-го тура чемпионата Венгрии против "Фехервара" и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Наш соотечественник появился на поле в стартовом составе и забил первый мяч на 36-й минуте поединка. Он включился в прессинг и решил оказать давление на голкипера. Вратарь замешкался и не успел выбить игровой снаряд в поле, а Зубков одним касанием отправил его в сетку.

На 54-й минуте Александр удвоил преимущество "Ференцвароша", красиво реализовав выход один на один после передачи из центра поля. На 82-й "Фехервару" удалось сократить отставание в счете, но на большее хозяев противостояния не хватило.

В чемпионате Венгрии воспитанник "Шахтера" провел 24 матча, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. В последний раз он зажигал свое имя на табло 27 февраля. Тогда он тоже сделал дубль.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров в третий раз подряд привел команду к чемпионству.