Драма в Беларуси и мировой рекорд: результаты матчей отбора ЧМ-2022 5 сентября

В Европе в воскресенье, 5 сентября, были сыграны очередные 12 матчей отбора на чемпионат мира по футболу-2022. Игры состоялись в группа В, С, E, I, J.

Самая драматичная встреча прошла в Казани, где сборная Беларуси на нейтральном российском стадионе "Центральный" на последних секундах уступила команде Уэльса. Решающий гол с пенальти на 93-й минуте забил Гарет Бэйл. Матч завершился со счетом 2:3.

Кроме того стоит отметить мировой рекорд сборной Италии. Скуадра адзурра, сыграв вничью со Швейцарией (0:0), не проиграла в 36 матчах подряд, что стало новым мировым рекордом.

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В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года – Португалии (0:1) в Лиге наций.

Результаты матчей 5 сентября:

Румыния – Лихтенштейн 2:0 (2:0, 0:0)

Косово – Греция 1:1

Испания – Грузия 5:0

Голы: 1:0 – 14 Гайя, 2:0 – 25 Солер, 3:0 – 41 Ферран Торрес, 4:0 – 63 Сарабия, 5:0 – 90 Сарабия.

Испания – Унаи Симон (Санчес, 74), Аспиликуэта, Лапорт (Альбиоль, 46), Эрик Гарсия (Мерино, 61), Гайя (Мендес, 74), Солер, Родри, Сарабия, Льоренте, Ферран Торрес (Форнальс, 60), Абель Руис.

Грузия – Лория, Гиорбелидзе (Какабадзе, 76), Чабрадзе, Кашия, Лочошвили, Абурджания (Алтунашвили, 69), Канкава, Давиташвили (Чакветадзе, 69), Мамучашвили, Азаров (Казаишвили, 57), Зария (Микаутадзе, 57).

Предупреждения: Кашия (68), Чабрадзе (82).

Швейцария – Италия 0:0

Швейцария – Зоммер, Аканджи, Видмер, Родригес (Гарсия, 63), Эльведи, Фрай, Соу (Закария, 63), Эбишер, Цубер (Варгас, 63), Штеффен (Фасснахт, 71), Сеферович (Зекири, 85).

Италия – Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон, Локателли (Верратти, 77), Жоржиньо, Берарди (Кьеза, 59), Барелла (Пессина, 90), Инсинье (Распадори, 90), Иммобиле (Дзаньоло, 59).

Предупреждения: Соу (6), Кьеллини (41), Эбишер (59), Эльведи (68), Фрай (87).

Болгария – Литва 1:0 (0:0, 1:0)

Беларусь – Уэльс 2:3 (2:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 5, пенальти Бэйл, 1:1 – 29, пенальти Лисакович, 2:1 – 30 Седько, 2:2 – 69, пенальти Бэйл, 2:3 – 90 Бэйл.

Беларусь – Черник, Золотов, Швецов, Сачивко, Бегунов (Шевченко, 78), Быков, Эбонг (Подстрелов, 73), Климович, Седько (Юзепчук, 73), Хадаркевич, Лисакович (Скавыш, 90).

Уэльс – Уорд, Дэвис, Гантер, Лоуренс, Мифем, Джонсон (Уильямс, 63), Колуилл (Харрис, 57), Джеймс, Аллен, Бэйл, Моррелл.

Предупреждения: Черник (4), Быков (11), Гантер (27).

Бельгия – Чехия 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 8 Лукаку, 2:0 – 41 Азар, 3:0 – 65 Салемакерс.

Бельгия – Куртуа, Денайер, Алдервейрелд, Вертонген, Кастань, Карраско (Салемакерс, 57), Витцель, Ванакен (Лукебакио, 81), Тилеманс (Дендонкер, 81), Азар (Троссард, 73), Лукаку (Батшуайи, 81).

Чехия – Вацлик (Станек, 14), Цоуфал, Каша, Калас, Матею, Соучек, Пешек (Змргал, 66), Голеш, Барак (Крал, 76), Выдра (Тецл, 66), Гложек (Визнер, 77).

Предупреждения: Вертонген (19), Барак (21), Витцель (71), Лукаку (76).

Германия – Армения 6:0 (4:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 6 Гнабри, 2:0 – 15 Гнабри, 3:0 – 35 Ройс, 4:0 – 45 Вернер, 5:0 – 52 Хофманн, 6:0 – 90 Адейеми.

Германия – Нойер, Зюле, Керер (Раум, 83), Рюдигер, Киммих (Гюндоган, 61), Хофманн, Ройс (Виртц, 61), Горетцка, Сане (Мусиала, 60), Вернер, Гнабри (Адейеми, 72).

Армения – Юрченко, Оганесян, Ароян, Амбарцумян (Тертерян, 57), Ангуло (Удо, 46), Восканян, Мхитарян, Байрамян (Аванесян, 82), Барсегян (Бичахчян, 70), Адамян (Гелоян, 46), Григорян.

Предупреждение: Ароян (50).

Исландия – Северная Македония 2:2 (0:1, 2:1)

Англия – Андорра 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 18 Лингард, 2:0 – 72, пенальти Кейн, 3:0 – 78 Лингард, 4:0 – 85 Сака.

Англия – Джонстон, Мингз, Джеймс (Грилиш, 62), Коуди, Александер-Арнолд, Лингард, Беллингем (Маунт, 62), Сака, Хендерсон, Триппьер, Бэмфорд (Кейн, 62).

Андорра – Гомес Морейра, Макс Льовера, Гарсия, Сан-Николас (Сервос, 86), Рубио (Гарсия Реном, 74), Ребес, Валес, Санчес (Рикард, 66), Рубио, Вьейра (Лима, 86), Клементе (Мартинес, 75).

Предупреждения: Валес (38), Ребес (45), Рубио (64), Гарсия (71), Мингз (82), Рикард (88), Рубио (90).

Сан-Марино – Польша 1:7 (0:4, 1:2)

Голы: 0:1 – 4 Левандовски, 0:2 – 16 Швидерски, 0:3 – 21 Левандовски, 0:4 – 44 Линетти, 1:4 – 48 Нанни, 1:5 – 67 Букса, 1:6 – 90 Букса.

Сан-Марино – Бенедеттини, Росси (Томассини, 39), Фаббри (Конти, 66), Бролли (Чеволи, 46), Грандони, Муларони, Д`Аддарио, Голинуччи, Лунадеи, Нанни (Палацци, 73), Витайоли (Хирш, 46).

Польша – Шченсны (Скорупски, 46), Пухач (Залевски, 66), Гелик, Пионтковски, Кендзера, Линетти (Франковски, 79), Каминьски, Модер (Слиш, 46), Шиманьски, Швидерски, Левандовски (Букса, 46).

Предупреждения: Нанни (30), Томассини (40), Лунадеи (42), Муларони (57).

Албания – Венгрия 1:0 (0:0, 1:0)