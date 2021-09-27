Драка фанатов "Динамо" на "Олимпийском": пострадавший болельщик рассказал, что случилось на матче УПЛ

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Драка фанатов Динамо на матче с Александрией

Болельщик Андрей Федорченко, пострадавший на матче "Динамо" – "Александрия" в восьмом туре украинской Премьер-лиги, рассказал, что драка между обычными фанатами и ультрас киевлян началась не после того, как последние зажгли файеры. По его словам, все было хорошо, пока в ход не пошла дымовая шашка.

В интервью на YouTube-канале "Профутбол Digital" он сообщил, что едкий дым от нее начал распространяться на следующие секторы, спровоцировав кашель у детей и заставив юных болельщиков дышать в шарфики. Федорченко заявил, что ходил на поединок против "Александрии" большой компанией, и один из его друзей решил подойти к ультрас и поговорить с ними.

Болельщик Андрей Федорченко рассказал, что происходило на трибунах
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В результате словесной перепалки, которая завязалась между ними и активными фанатами, началась драка. Пострадавший остался недоволен реакцией стюардов на происходившее, поскольку они даже не попытались урегулировать конфликт.

Отметим, что Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) оштрафовал "Динамо" на 500 тысяч гривен за поведение болельщиков. Кроме того, следующий домашний матч в УПЛ киевляне проведут с закрытыми секторами 41 и 43. В случае повторного нарушения правил поведения на стадионе столичный клуб могут наказать полным закрытием трибун на одну игру.

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Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" на классе разобралось с "Рухом" в поединке девятого тура украинской Премьер-лиги, а "Шахтер" разгромил "Верес".

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