Довбик сказал, что нужно Украине для победы над Англией в матче Евро-2020

Нападающий сборной Украина Артем Довбик считает сборную Англии одной из самых сильных команд мира. Но ее можно победить за счет бойцовский качеств.

Такое мнение футболист "Днепра-1" выразил накануне поединка с англичанами в 1/4 финала Евро-2020, передает официальный сайт УЕФА. Форвард подчеркнул, что "желто-синие" не намерены сдаваться.

"Конечно, Англия – это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки из лучшей лиги мира. Только за счет сплоченности и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника, как сборная Англии. Мы будем стараться, отдавать все силы", – сказал Довбик.

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В свою очередь голкипер украинской сборной Георгий Бущан накануне заверил, что команда настраивается исключительно на победу и будет бороться до последней минуты матча, ведь будет ощущать поддержку всей страны.

Перед матчем с игроками национальной команды успел также пообщаться президент Владимир Зеленский, который поддержал футболистов и отметил, что им еще рано возвращаться домой с Евро-2020.

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украины и Англии, которая пройдет в Риме. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.