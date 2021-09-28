"Должны развлекаться на поле": тренер "Шахтера" высказался о матче с "Интером" в ЛЧ, упомянув "Шериф"

Накануне матча с "Интером" во втором туре Лиги чемпионов главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби не стал скрывать, что его команда уступает по силе итальянскому гранду. Несмотря на это, он напомнил, что "горняки" считались фаворитом поединка против "Шерифа" на старте ЛЧ, но это не помогло им победить.

Во время предматчевой пресс-конференции наставник донецкого клуба отметил, что его подопечные должны действовать без лишнего напряжения и "развлекаться на поле". По словам Роберто, таким образом игроки "Шахтера" смогут проявить свои лучшие качества.

"Даже если мы завтра сделаем все, что мы можем, это не значит, что мы победим. Я сказал, что "Интер" сильнее, но я также думал, что "Шахтер" сильнее "Шерифа", а в конце концов получил другой результат. Все матчи начинаются со счета 0:0. Футбол – это всегда интересно. Я просто знаю, что завтра мы должны быть хороши с мячом и без мяча. Мы должны играть смело. Почти все мои футболисты должны развлекаться на поле, потому что я знаю: если они развлекаются, они могут дать сто процентов", – цитирует слова Де Дзерби официальный сайт "Шахтера".

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Напомним, что в первом туре группового этапа "горняки" сенсационно проиграли "Шерифу", для которого тот поединок стал дебютным в Лиге чемпионов. Подопечные Юрия Вернидуба хорошо сыграли на контратаках и победили со счетом 2:0. "Интер" минимально уступил "Реалу" на старте ЛЧ.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед матчем с "Интером" "Шахтер" разгромил "Верес" в украинской Премьер-лиге и не дал "Динамо" увеличить отрыв в турнирной таблице.