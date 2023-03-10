''Днепр-1'' – ''Динамо'': где смотреть онлайн матч УПЛ

Киевское "Динамо" в воскресенье, 12 марта, сыграет один из ключевых матчей сезона в украинской футбольной Премьер-лиге. Команда Мирчи Луческу в Ужгороде встретится с лидером первенства "Днепром-1".

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Встреча первой и четвертой команд чемпионата страны состоится на стадионе "Авангард". Начало игры – в 13:00.

Поклонники футбола смогут наблюдать за игрой благодаря прямой трансляции на телеканале 2+2. Он также доступен на виудеосервисах Megogo и Volia TV.

Также игру можно будет посмотреть на официальном канале киевского "Динамо" в YouTube, а также интернет-площадках проекта Football Hub.

Аналитики отдают незначительное преимущество киевской команде. Ставки на победу "Динамо" принимается с коэффициентом 2,35. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех днепрян достигают уровня 2,80.

В турнирной таблице команды разделяют шесть очков. При этом "Днепр-1" делит первую строчку с "Шахтером", набрав 36 пунктов, а киевляне провели на один матч больше конкурентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" провалило старт весенней части сезона. Подопечные Луческу в первом официальном матче года на своем поле проиграли "Ингульцу". Сам румынский тренер гневно прокомментировал судейство Катерины Монзуль в поединке против команды из Петрово.

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