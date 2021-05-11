Директор "Спартака" попал в больницу после жесткого избиения в Москве

Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов получил серьезную травму головы в результате жесткого избиения в одном из районов Москвы.

Как сообщает Telegram-канал Baza, ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму после драки, которая случилась возле одного из баров российской столицы. Сейчас он находится в больнице, за ним наблюдают врачи.

Полицейские открыли уголовное дело, обвинив нападавшего в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Медики пока не разрешают сотрудникам правоохранительных органов допрашивать Фетисова из-за состояния его здоровья.

Полиция уже изъяла записи с камер наблюдения, установленных возле бара "Джеремис". На них видно, как около 6 часов утра неизвестный мужчина начал избивать директора "Спартака" после непродолжительного конфликта.

Через некоторое время после драки Фетисов обратился в травмпункт, откуда его каретой скорой помощи отвезли в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский актер Александр Паль избил бывшего хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова в Москве.