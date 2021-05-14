Динамовец Шапаренко назвал ключевой фактор победы в финале Кубка Украины

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко считает, что его команда победила "Зарю" в финале Кубка Украины благодаря хорошей физической готовности. По словам футболиста, у луганчан не осталось сил на дополнительные 30 минут поединка.

Во время послематчевого интервью украинец напомнил, что в 2020 году в противостоянии против "Ворсклы" киевлянам также пришлось отбегать 120 минут, чтобы завоевать этот трофей. Он признался, что тогда "Динамо" было хуже готово к такой нагрузке.

"В прошлом году мы 120 минут играли и сейчас. Сейчас мы более физически сильны. Видно было, что мы бежали во втором тайме. В дополнительное время "Заря" сбавила, честно говоря, они уже не так выбегали в атаке. Это и был ключевой фактор, мы были сильнее физически. Нас хорошо подготовили, поэтому в конце сезона мы нашли в себе силы, которых не должно было быть, и показали хорошую игру", – рассказал Шапаренко в эфире программы "Футбол News".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в 13-й раз завоевало Кубок Украины по футболу, минимально одолев "Зарю".

Наставник киевлян Мирча Луческу стал первым тренером в истории нашей страны, которому удалось сделать "требл" (выиграть Суперкубок, Кубок и чемпионат в одном сезоне) с двумя разными клубами.